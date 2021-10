Le pass sanitaire nécessaire pour entrer au Parlement européen

C’est officiel, le Parlement européen a décidé, mercredi, d’exiger le certificat covid pour entrer dans ses trois bâtiments (Bruxelles, Strasbourg et Luxembourg).

Pour rappel, le certificat covid, qui est lisible partout dans l’UE, permet de prouver soit que l’on a reçu toutes ses doses de vaccin anti-covid, soit que l’on a un résultat négatif d’un test PCR ou antigénique, soit que l’on s’est récemment remis du covid. La mesure sera d’application à partir du 3 novembre. « Ça va être la guerre », dit une source interne. « On a déjà du mal à faire revenir les gens en présentiel », dit une autre, arguant que l’on ressent déjà dans les échanges qu’il n’y a plus de jus. Au Parlement, on justifie la mesure : des personnes venant de 27 pays viennent partager des heures entières dans le même bâtiment, afin de repartir chaque fin de semaine dans leurs capitales. Il ne faut pas prendre le risque de devenir un cluster géant. De son côté, la Commission européenne s’est équipée de portiques de sécurité qui prennent la température des visiteurs, une mesure en place depuis des mois au Parlement.