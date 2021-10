Bruxelles: les premières photos splendides du festival de lumières

La 5e édition du festival de lumière Bright s’ouvrira jeudi soir à Bruxelles et illuminera les nuits bruxelloises jusqu’au 6 novembre prochain.

La 5e édition du festival de lumière Bright s’ouvrira jeudi soir à Bruxelles et illuminera les nuits bruxelloises jusqu’au 6 novembre prochain avec 16 œuvres artistiques immersives et ludiques réparties sur deux parcours.

Le festival qui a habituellement lieu durant 4 jours en février a été repoussé à l’automne en raison de la situation sanitaire. Cette édition étendue à 10 jours mettra plus particulièrement en lumière les quartiers royal et européen.

Le parlement européen est cette année partenaire de l’événement. Il accueille sur la place Solidarnosc 1980 l’installation «Lightbattle III» des artistes Joost van Bergen, Dirk Schlebusch et Onne Walsmit. Cette dernière invite à découvrir l’héritage culturel néerlandais du cyclisme sous trois arches lumineuses interactives.

Le palais royal de Bruxelles sur la place des Palais sera le théâtre d’une projection vidéo architecturale réalisée par le collectif belge Dirty Monitor.

Le collectif bruxellois produira une ambiance vaporeuse et aérienne dans les jardins du Mont des Arts.

«The Wave», une oeuvre immersive de 80 mètres de long composée de 40 portes sensibles au mouvement, permettra aux passants de composer une oeuvre auditive et visuelle lors de leurs balades dans le parc du Cinquantenaire. Ils y trouveront également un cube monumental aux faces miroitées, créé par les artistes bruxellois Ofer Smilansky et Antoine Goldschmidt.

Un jeu de lumière surprendra par ailleurs les voyageurs de la STIB qui passeront dans le tunnel entre les stations de métro Arts-Loi et Parc.

De multiples points lumineux volants simuleront les mouvements des lucioles au square de Meeus.

À côté des installations lumineuses, une programmation OFF proposera des activités variées comme des nocturnes dans des musées et commerces et des soirées avec DJ.

Covid Safe Ticket

Les lieux fermés du parcours seront accessibles sur présentation du Covid Safe Ticket.

«Bright est la grande réussite touristique de ces dernières années», estime le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort. «Je suis fier que cet événement, produit par visit.brussels, rencontre chaque année un succès grandissant».