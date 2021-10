Anderlecht avait une faim de loup

Allumage des lampions, tournoiement d’écharpes datant parfois de la victoire en Coupe en 2003, attaque des flonflons par une sono incandescente et animation assurée dans la Curva Sud par le chœur des Green Boys et du Wolf Side à l’unisson : pas de doute, mercredi soir le Tivoli a rouvert ses portes avec une générosité bien plus large que lors des rencontres d’une D2 ACFF que la Raal domine de la tête et des épaules. Quinze ans après le dernier match de D1 (La Louvière-Charleroi : 2-2, le 30 avril 2006) dans ce petit stade au charme désuet mais toujours aussi attachant, les dernières traces de la faillite de l’ancienne Raal gangrenée jusqu’à la moelle ont été effacées par la magie d’une soirée de gala contre Anderlecht.