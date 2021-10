Quatre offrandes signées Murillo et Gomez: les bulletins d’Anderlecht à La Louvière

5,5 Van Crombrugge: s’offre une belle frayeur sur un ballon en retrait où il s’en mêle les pinceaux. Ne peut rien sur le penalty de Franco (35e). Capte sans problème une tentative de Louage

6,5 Murillo: a multiplié les montées sur son flanc. Avec bonheur à deux reprises pour Zirkzee et Refaelov. Auteur de la faute amenant le penalty alors qu’il va au duel.

3,5 Magallan: titulaire pour la première fois, l’Argentin n’a guère plaidé sa cause. Bien plus fautif que Murillo sur le penalty où son intervention de la tête a fait penser à celle de Luckassen face au Beerschot la saison dernière. Averti pour une faute sur Soumaré après une passe en retrait mal calibrée. Proche de son premier but mais Libertiaux détourne.