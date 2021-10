Les experts ont lancé le boomerang du passé colonial

Dis, grand-père, c’était comment le Congo ? » Les jeunes Belges qui sont intrigués par les photos de famille, les statues et les masques ramenés d’Afrique, par les souvenirs que l’on égrène et les secrets que l’on ne révèle pas risquent d’ouvrir de grands yeux s’ils lisent le rapport que dix experts d’origine et de formation diverses ont remis aux parlementaires nommés au sein de la commission Congo. Car, aux yeux des spécialistes, le verdict, à quelques nuances près, est sans appel : la colonisation belge au Congo se résume à 80 années d’occupation d’un territoire africain jusque-là inconnu, aux contraintes multiples exercées sur une population privée de ses droits et durement réprimée dans ses aspirations à la liberté. Pulvérisés, les mythes de l’« œuvre civilisatrice », de la christianisation, de la lutte contre l’esclavage, de la « mise en valeur » de ces vastes régions fertiles ou riches en minerais.