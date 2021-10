Météo: un temps sec et ensoleillé ce jeudi

Le temps sera sec et ensoleillé ce jeudi, avec des maxima compris entre 10 et 12 degrés en Hautes-Fagnes et de l’ordre de 17 ou 18 degrés en Campine, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM). Le matin, des nuages bas et du brouillard s’attarderont en Ardenne. Le vent sera faible à modéré et soufflera de secteur sud.