«Koh-Lanta, la légende»: quand l’aventure devient un sport de haut niveau

Trois heures et quarante-sept minutes à s’agripper, à l’envers, sur un rondin de bois. Avec le droit de ne s’aider que d’un bras et d’une jambe… En remportant il y a un mois la fameuse épreuve dite du paresseux sur « Koh-Lanta », Claude Dartois a ajouté une nouvelle page à sa légende sur l’émission télévisée, lui, le recordman de victoires (19 jusqu’à présent) dans les épreuves individuelles. Un exploit parmi tant d’autres lors d’une édition dite « All Stars » pour célébrer les 20 ans du programme sur TF1 (tous les mardis à 21h10) qui confirme un peu plus le virage pris par l’émission depuis quelques années. A savoir, moins d’aventures et plus de compétitions sportives entre des candidats beaucoup mieux préparés qu’auparavant.