Solvay retrouve des chiffres d'avant-crise

Le groupe explique la belle progression de ses volumes par "la forte demande sur la plupart de ses marchés, tirée par les secteurs de l'automobile, de l'électronique et du bâtiment". "Le chiffre d'affaires de Composite Materials est resté stable sur un an, mais en hausse séquentiellement, montrant les premiers signes de reprise dans l'aéronautique civile".

Sur le plan géographique, toutes les régions ont enregistré une croissance organique (excluant les effets de conversion de devises et de changements de périmètre) à deux chiffres sur un an, avec une hausse de 20% en Europe, 24% en Amérique du Nord, 45% en Amérique latine et 22% en Asie-Pacifique.