Pedro Facon: «Les infections covid à l’école primaire ont un impact sur toute la société»

Face à l’augmentation croissante des contaminations et de l’ensemble des indicateurs, les politiques et experts continuent de miser sur l’efficacité du vaccin pour éviter une quatrième vague et une pression trop importante sur les établissements hospitaliers.

Ce jeudi matin, au micro de Bel RTL, Pedro Facon indiquait être soucieux de l’avancement de la vaccination à Bruxelles et en Wallonie mais aussi de la pression sur les médecins généralistes. En effet, le commissaire corona s’est dit inquiet face à la hausse des infections en Belgique. « On voit une différence claire entre les Régions au niveau de la vaccination ». Actuellement, 74 % de la population en Belgique est totalement vaccinée. Mais c’est au niveau des Régions que les différences se voient le plus. 79 % des Flamands sont totalement vaccinés contre 68 % en Wallonie et 54 % à Bruxelles.

Pedro Facon tente de rassurer et souhaite aussi convaincre la population de se faire vacciner. Selon lui, « il y a une explosion des infections dans les écoles primaires. Il y a beaucoup moins d’infections et de clusters dans les zones où les enfants de 12 à 18 ans sont vaccinés », explique-t-il en s’appuyant sur l’efficacité du vaccin. « Les études cliniques poussées et menées partout dans le monde peuvent nous rassurer. On suit les effets à court et long terme ». Pour contrer la hausse des infections, « il faut mettre en œuvre plusieurs outils comme la prévention et la stratégie de testing. Il faut partir des chiffres car aujourd’hui l’incidence dans l’enseignement primaire est en hausse », poursuit-il. « La hausse des infections dans les écoles primaires a un impact sur toute la société. Il ne faut pas nier la situation. »

Le débat de la troisième dose

Actuellement, les chiffres qui concernent la troisième dose n’arrivent pas au niveau espéré. Une fois encore, Pedro Facon essaie de convaincre que la dose de rappel pour les immunodépressifs est une bonne solution. « Il y a des raisons scientifiques. On sait qu’elle (la 3e dose) renforce la protection contre le virus. On voit à nouveau dans les chiffres que la Flandre est plus avancée puisque 80 % des immunodéprimés et des 65 ans et plus ont reçu leur 3e dose ». « Il faut convaincre et mieux informer dans les parties francophones du pays », a-t-il ajouté.

« Avant d’élargir à tout le monde, faisons déjà ce qu’on doit faire maintenant », a-t-il expliqué alors que la question d’une troisième dose pour la population générale se discute de plus en plus, surtout au nord du pays.