AB InBev: recul de 36% du bénéfice net au 3T

Sur juillet-septembre, le bénéfice net du groupe belgo-brésilien, connu pour ses marques mondiales Budweiser, Stella Artois et Corona, s'est élevé à un peu plus d'1 milliard de dollars, contre 1,58 milliard de dollars sur la même période de 2020.

Son chiffre d'affaires a gonflé au 3e trimestre de 7,9% sur un an, à 14,27 milliards de dollars, marquant un certain essoufflement après un rebond de quelque 27% au trimestre précédent. Le volume de production a lui augmenté de 3,4% sur un an.