Semi-conducteurs: la crise prive Stellantis de 600.000 véhicules au 3e trimestre

Il a vendu 1,1 million de véhicules entre juillet et septembre, soit une baisse de 27% sur un an par rapport aux ventes combinées des groupes PSA (Peugeot-Citroën) et FCA (Fiat-Chrysler), dont il est issu.

La situation a cependant commencé à s'améliorer en octobre et Stellantis maintient son objectif de marge opérationnelle d'environ 10% pour l'année.