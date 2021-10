Bénéfice net positif pour Kinepolis

Plusieurs blockbusters ont connu une sortie en salle réussie. "Fast & Furious 9" et "Black Widow", entre autres, ont enregistré de bons résultats au cours de l'été, tandis que "Dune", "Mourir peut attendre" et "Venom: Let There Be Carnage" ont attiré au grand écran, ces dernières semaines, aussi bien les vrais cinéphiles que les spectateurs occasionnels.

Les produits provenant de la vente de tickets (Box Office), ainsi que les produits liés à la vente de boissons et de snacks (In-Theatre Sales) ont augmenté par visiteur. Tandis que le bénéfice net affiche un résultat positif grâce au bon résultat d'exploitation, indique encore le groupe sans autre précision.