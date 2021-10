Le président de l’Absym: «Il faut rendre la vaccination obligatoire pour tous dès 6 ans»

Il évoquait à nos confrères de Sudinfo la situation difficile pour les médecins généralistes qui doivent faire face à une augmentation des contaminations et à de nombreux non-vaccinés. « C’est vrai qu’un état de fatigue s’installe chez les médecins généralistes. C’est le cas aussi en Flandre qui a entendu le signal d’alarme avec des chiffres qui, partout en Belgique, augmentent de manière inquiétante. Nous avons les bronchiolites, les états grippaux et les cas de covid. Et les personnes ne comprennent pas toujours que nous sommes encore dans une pandémie voire dans une endémie ». « Je peux comprendre certains médecins qui ne souhaitent plus soigner les non-vaccinés », poursuit-il.