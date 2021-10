La situation sur le marché belge de la bière reste précaire (AB InBev)

La filiale belge poursuit par ailleurs ses efforts en recherche & développement pour l'ensemble du groupe. Le Centre d'Innovation et de Technologie à Louvain a ainsi mis au point la bouteille de bière la plus légère sur le marché. "Son poids de 150 grammes nous permet de diminuer nos émissions de carbone de 17% par bouteille."

A l'échelle européenne, le bénéfice du groupe a progressé d'un peu plus de 10% au troisième trimestre par rapport à la même période en 2019. "Nous stimulons la premiumisation dans toute l'Europe, notre portefeuille premium et super premium représentant plus de 50% de nos produits. Le segment super premium a enregistré une hausse à deux chiffres sur nos marchés clés, mené par Leffe et Tripel Karmeliet et soutenu par le lancement réussi de la Victoria en Belgique", explique le groupe.