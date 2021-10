Bourse de Bruxelles - Lourde chute pour Ontex après un rapport trimestriel pessimiste

L'impact sur les résultats financiers a été "très important", a écrit la société d'Erembodegem (Flandre orientale), dans son rapport trimestriel. Ontex tente de réduire ses coûts pour compenser le renchérissement des matières premières.

Au troisième trimestre, le fabricant de couches et de serviettes hygiéniques a réalisé un chiffre d'affaires de 512,3 millions d'euros, soit 0,9% de plus qu'à la même période l'année dernière. La société a perdu 13 millions d'euros en raison de l'incapacité à produire des commandes à la suite des perturbations dans la chaîne d'approvisionnement. Le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) a chuté de 29,9% pour atteindre 40 millions d'euros.