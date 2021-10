Coupe de Belgique: deux derniers seizièmes de finale au programme ce jeudi soir

Les seizièmes de finale de la Coupe de Belgique ont offert leur lot de spectacle : on a eu droit à une pluie de buts comme à Ostende et à La Louvière. On a également assisté à quelques surprises comme l’élimination du SC Charleroi.

Et ce jeudi soir, on connaîtra les noms des deux derniers qualifiés pour les huitièmes de finale. Qui du Cercle de Bruges ou du KVK Tirlemont et du KVC Westerlo et de l’Antwerp rejoindront les 14 premiers qualifiés ?