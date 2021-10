Bourse de Bruxelles - Le BEL 20 se distingue grâce à AB InBev et Melexis

Hors indice, les résultats de Ontex (8,26) étaient accueillis par une décote de plus de 10 pc. Euronav (9,21) reperdait 2,2 pc, ce que gagnait D'Ieteren (151,80), Econocom (3,63) et Shurgard (53,70) s'appréciant de 1,2 et 1,5 pc. Bone Therapeutics (1,35) et Celyad (3,89) regagnaient 2,3 pc, IBA (17,48) et Hyloris (15,00) remontant de même de 1,7 pc chacune.

L'euro s'inscrivait à 1,1599 USD dans la matinée de jeudi, contre 1,1613 la veille vers 16H30. L'once d'or gagnait 13,30 dollars à 1.802,40 dollars et le lingot se négociait autour de 49.990 euros, en progrès de 430 euros.