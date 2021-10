Coronavirus: les chiffres de l’épidémie poursuivent leur hausse

À lire aussi Coronavirus: une quatrième vague de nouveaux cas que la vaccination doit dompter

Entre le 19 et le 24 octobre, plus de 15,1 personnes sont décédées par jour en moyenne des suites du virus, en augmentation de 16 % par rapport à la période de sept jours précédente. Le bilan s’élève désormais à plus de 25.900 décès depuis le début de la pandémie en Belgique.

Actuellement, 74 % de la population en Belgique est totalement vaccinée. Mais c’est au niveau des Régions que les différences se voient le plus. 79 % des Flamands sont totalement vaccinés contre 68 % en Wallonie et 54 % à Bruxelles.Actuellement, 74 % de la population en Belgique est totalement vaccinée. Mais c’est au niveau des Régions que les différences se voient le plus. 79 % des Flamands sont totalement vaccinés contre 68 % en Wallonie et 54 % à Bruxelles. Des chiffres qui ne sont pas suffisants selon de nombreux politiques et experts. Notamment Pedro Facon qui pointe du doigt le faible avancement de la vaccination dans la capitale.