L'inflation poursuit sa progression en octobre, passant de 2,86 à 4,16%

L'inflation sous-jacente, qui ne tient pas compte de l'évolution des prix des produits énergétiques et des produits alimentaires non transformés, s'établissait à 1,95% en octobre, contre 1,61% en septembre.

L'inflation des produits alimentaires et des boissons non alcoolisées est négative pour le neuvième mois consécutif et s'élève actuellement à -0,31%.