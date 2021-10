L'inflation poursuit sa progression en octobre, passant de 2,86 à 4,16% (2)

L'électricité coûte désormais 25,8% de plus qu'il y a un an. Le gaz naturel coûte 77,5% de plus en glissement annuel. Le prix du gasoil de chauffage, lissé sur 12 mois, a progressé de 7,4% en un an. Les carburants coûtent désormais 25,8% de plus qu'un an auparavant.

L'inflation sous-jacente, qui ne tient pas compte de l'évolution des prix des produits énergétiques et des produits alimentaires non transformés, s'établissait à 1,95% en octobre, contre 1,61% en septembre.