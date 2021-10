Volkswagen cale au 3e trimestre à cause du manque de puces (2)

"Le pire devrait être passé" après plusieurs trimestres de crise mondiale des puces électroniques mais "des contraintes" continueront à peser "à un plus faible niveau" sur la production en 2022, a-t-il averti.

"Notre demande est supérieure à l'offre" et "les capacités doivent croître plus rapidement" mais cela "prend du temps", a expliqué M. Diess, relevant que la quantité de semi-conducteurs nécessaire par voiture augmente de 7% par an.

Les ventes de voitures ont également fléchi de 24% comparé à un troisième trimestre 2020 pourtant déjà faible, affecté par la pandémie de Covid-19.

Volkswagen abaisse pour cette raison sa prévision de ventes pour l'ensemble de l'année. Le marché chinois a été "particulièrement touché" par le manque de composants et la demande élevée des clients "n'a pu y être satisfaite".

Le nombre de voitures vendues se situera "dans l'ordre de grandeur" de l'année passée, alors que le groupe prévoyait jusqu'ici une hausse "sensible". Volkswagen n'a pour autant pas abaissé sa prévision de rentabilité, et s'attend à une marge entre 6,0% et 7,5%, alors que cette donnée très suivie par les analystes est tombée à 4,9% entre juillet et septembre.

Le chiffre d'affaires doit également ressortir "nettement" au dessus de 2020, aidé, comme au trimestre passé, par un report des ventes vers des modèles premium plus rentables.

"Les résultats du troisième trimestre montrent que nous devons avancer de manière décisive sur l'amélioration de la productivité dans la branche volume", qui inclut notamment les marques VW, Seat et Skoda, a commenté le patron Herbert Diess dans un communiqué, alors qu'un conflit plane avec les syndicats sur une réorganisation de l'usine historique de Wolfsburg.