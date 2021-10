Les produits AOP et IGP wallons au coeur de la campagne "L'excellence est un art"

Le beurre d'Ardenne AOP et le fromage de Herve AOP ont été les premiers produits labellisés d'Appellation d'Origine Protégée, en 1996, avant d'être rejoints par les vins des Côtes de Sambre et Meuse AOP (2004), le Crémant de Wallonie AOP (2008) et le vin mousseux de qualité de Wallonie AOP (2008).

La Wallonie compte par ailleurs six produits reconnus en tant qu'IGP: le jambon d'Ardennes IGP (1996), le pâté gaumais IGP (2001), le vin de Pays des Jardins de Wallonie IGP (2004), la pomme de terre plate de Florenville IGP (2015) ainsi que le saucisson d'Ardenne IGP, le collier d'Ardenne IGP et la pipe d'Ardenne IGP (2017). L'escavèche de Chimay IGP a rejoint la liste cette année.