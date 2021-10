Ces ultra-riches américains, exilés parce qu’ils ne se sentent pas assez riches pour payer leurs taxes

C’est l’envie de retrouver une nouvelle normalité après la pandémie de covid, mais surtout la recherche de conditions fiscales plus avantageuses qui poussent les riches Américains à s’éloigner du chaos et des taxes de Manhattan.

La composition est hétérogène – certains possèdent des milliards de dollars, alors que d’autres ne détiennent que quelques centaines de millions – mais la tendance est claire : bon nombre des grandes fortunes qui composent l’élite de New York désertent pour échapper aux taxes élevées imposées par les municipalités et l’Etat. Et par crainte de nouvelles augmentations, avec un possible taux d’imposition moyen supérieur à 60 %.