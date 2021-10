Antoine Flahault: «Partout en Europe, la vaccination seule ne suffit pas à enrayer l’épidémie»

L’épidémiologiste suisse alerte sur la vague qui touche l’Europe de l’Est et qui pourrait essaimer à l’ouest. A l’approche de l’hiver, on ne semble pas pouvoir faire l’économie de mesures sanitaires.

Sur le front du covid, l’Europe est une terre de contrastes. Il suffit de jeter un œil à la dernière carte de la situation épidémiologique publiée par le centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) pour s’en rendre compte. Le patchwork de couleurs démontre des situations parfois très différentes selon les pays, et même parfois selon les régions. Difficile, dès lors, de faire une analyse linéaire sur l’ensemble du continent, mais des tendances se dégagent néanmoins, comme nous l’explique Antoine Flahault, épidémiologiste et directeur de l’Institut de santé globale à l’université de Genève.

La situation sanitaire rougit de plus en plus à l’est, doit-on craindre une contamination vers l’ouest de l’Europe ?