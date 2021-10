Le Congo envoie (enfin) un nouvel ambassadeur à Bruxelles

Le président Tshisekedi a nommé Christian Ndongala comme ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire auprès du royaume de Belgique.

On sait peu de chose sur M. Ndongala qui est titulaire d’un doctorat en sciences politiques. Sa thèse portait sur la réinsertion sociale et stratégique de survie des enfants de la rue en RDC. Il est professeur à l’université de Kinshasa et maître de conférences à l’université de Lille 2.

Sa nomination intervient alors que le ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula tente de remettre de l’ordre dans la diplomatie congolaise un peu partout dans le monde. C’est notamment le cas du paiement des arriérés (salaires et loyers) des diplomates en poste à l’étranger qui sont en train d’être apurés petit à petit.

Quatre autres nominations d’ambassadeurs sont intervenues dans la foulée en début de semaine dont celle d’Isabelle Tshombé à Paris. La fille de l’ancien Premier ministre katangais Moïse Tshombé a notamment été ministre du temps où Joseph Kabila était au pouvoir. A l’ONU, autre poste prestigieux, le nouveau représentant permanent de la RDC s’appelle Nzongola Talaja.

Retour à la normale

Durant la crise autour du processus électoral en 2018, la Belgique avait également rappelé son ambassadeur en poste à Kin à ce moment-là. Les relations diplomatiques entre les deux pays se sont normalisées progressivement après l’arrivée au pouvoir de Félix Tshisekedi en janvier 2019 et une transition en douceur avec le président sortant.