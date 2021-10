Coupe de Belgique: le supporter qui a fait un malaise durant Lierse-OH Louvain est décédé

Le Lierse souligne que Van Parijs était l’un des plus fidèles supporters du club. Il avait assisté à tous les déplacements européens du club et était notamment présent lors du miracle de Leeds, en 1971. Le Lierse avait renversé une défaite 0-2 à l’aller en s’imposant 0-4 à Elland Road.

Le supporter du Lierse qui a fait un malaise mercredi soir durant le match de Coupe de Belgique contre Oud-Heverlee Louvain est décédé. Le Lierse l’a annoncé jeudi sur Twitter. L’homme, un fidèle supporter des Pallieters, avait 86 ans.

« Ce matin, nous avons appris via la famille que le supporter du Lierse qui a fait un malaise hier durant le match est malheureusement décédé plus tard dans la soirée », a expliqué le club. « Courage à la famille et aux amis ! ».