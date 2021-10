«Il faut parfois tuer pour progresser»

Mary Beard elle-même est devenue une personnalité publique, ce qu’elle était loin de pressentir, ayant grandi dans un paisible village du Shropshire, un comté des Midlands bordant le Pays de Galles, et vécu une enfance dont elle se souvient comme « d’une fantaisie rustique, mis à part le fait que nous n’avions pas de toilettes à l’intérieur de la maison ». Aujourd’hui, elle est devenue une des chercheuses les plus lues, primées et reconnues, donne des séminaires très fréquentés, anime un programme hebdomadaire sur la BBC et écrit une chronique pour la London Review of Books .

Accède-t-elle ainsi au cercle des tout-puissants ? « Je l’ignore, mais j’espère que je ne finirai pas comme Lady Di. Si j’ai du pouvoir, c’est juste un pouvoir culturel, qu’il est généralement très facile de répudier », affirme-t-elle.