Pluies torrentielles en Sicile: l’île se prépare à l’arrivée d’un cyclone (photos et vidéos)

Un cyclone de type méditerranéen, appelé « médicane », doit aborder les côtes orientales de l’île et de la Calabre voisine (la pointe de la Botte italienne) dans la nuit de jeudi à vendredi, selon l’Institut de recherche publique ISPRA. « De fortes précipitations et des tempêtes en mer sont attendues sur la côte, avec des vagues de plus de 4,5 mètres », a-t-il indiqué, soulignant que ces cyclones méditerranéens sont plus fréquents cette saison.

Les services de la Protection civile ont placé l’est de la Sicile en vigilance orange. Les écoles ont été fermées à Catane et Syracuse, où les autorités locales ont ordonné la fermeture des administrations et des tribunaux jusqu’à vendredi. Les « médicanes » sont des systèmes de basse pression similaires aux cyclones tropicaux se formant au-dessus de la mer Méditerranée.

Le cyclone qui a frappé mardi Catane, accompagné de 300 mm de pluies en 24 heures, a submergé la place centrale de la ville. Selon Antonio Navarra, météorologue et président du Centre euro-méditerranéen sur le changement climatique, cité mercredi par le journal Il Corriere della Sera, la Sicile, qui a aussi battu des records de chaleur cet été, se trouve au centre d’événements météorologiques extrêmes.

« Nous essayons de comprendre si avec le changement climatique ces phénomènes vont devenir plus intenses et si leur nature changera avec l’accroissement de leur fréquence », a-t-il expliqué.