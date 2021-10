L’historienne Mary Beard: «Au cœur de la monarchie, il y a un vide énorme»

Mary Beard, née à Much Wenlock, au Royaume-Uni, il y a 66 ans, professeure de lettres classiques devenue rock star – les Grecs auraient parlé d’oxymore, c’est-à-dire de « l’alliance ingénieuse de termes contradictoires » –, s’est fait connaître pour ses écrits best-sellers insoupçonnés, tels SPQR, Pompéi ou Les femmes et le pouvoir, abordant des thèmes ignorés de la plupart des spécialistes, tels que les femmes, les esclaves et autres citoyens de troisième classe.