Gérard Davet et Fabrice Lhomme: «Le seul projet politique de Macron, c’est lui»

La réputation de Gérard Davet et Fabrice Lhomme n’est plus à faire. Les deux inséparables journalistes du Monde se sont fait une spécialité d’enquêter sur les présidents en fin de mandat. Après Sarko m’a tuer et Un président ne devrait pas dire ça (sur Hollande), leur dernier opus sur Macron (Le traître et le néant, Fayard) est déjà numéro un des ventes en France. Clin d’œil : c’est à la Coupole, brasserie chic en face de La Rotonde où Emmanuel Macron a ses habitudes, qu’ils nous ont fixé rendez-vous pour en parler.

Ce livre est un réquisitoire. Pourtant Macron conserve un socle important de popularité. C’est un trompe l’œil ?