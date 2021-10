Russie: Wagner, ces mystérieux mercenaires soupçonnés de faire le «sale boulot» du Kremlin dans le monde

Entre géopolitique et business, Evguéni Prigojine, l’homme d’affaires derrière cette simple société privée, est l’un des mauvais génies de la politique étrangère de Moscou. Ses paramilitaires ont été signalés en Ukraine, Syrie, Libye et désormais en Afrique.

Vladimir Poutine n’en parle presque jamais. Mais, jeudi 21 octobre, le chef du Kremlin a été contraint de donner des explications sur Wagner. Depuis ses opérations dans l’est de l’Ukraine en 2014, cette société privée non officielle de paramilitaires russes a multiplié dans le monde les « sales boulots », entre géopolitique et business. Avec, en coulisses, le mystérieux Evguéni Prigojine, proche du président et avant tout homme d’affaires. Accusé d’exactions par des ONG et experts des Nations-unies, ce groupe de mercenaires a été dernièrement repéré en Afrique, en particulier en Centrafrique. Ces derniers mois, il inquiète la France au Mali.