La Stib s'attend à moins de perturbations sur son réseau ce jeudi (2)

Sur le tronçon commun des lignes de métro 1 et 5, le temps d'attente entre deux métros était de trois minutes vers 07h30 et de six minutes sur le reste des lignes. En temps normal, en pleine heure de pointe, un métro circule toutes les 2,5 minutes sur le tronçon commun et six minutes sur le reste des lignes.

Sur les lignes 2 et 6, le temps d'attente s'étire sur six minutes également.