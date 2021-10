Dans LéNA cette semaine: l’exploit sportif a pris le pas sur l’aventure à «Koh-Lanta»

L’édition 2021 dite « All Stars », pour célébrer les 20 ans du programme sur TF1, confirme un peu plus le virage pris par l’émission depuis quelques années. A savoir, moins d’aventures et plus de compétitions sportives entre des candidats beaucoup mieux préparés qu’auparavant. Comme la fin de l’insouciance. Il est donc loin le temps de la première saison, où l’aventure et la survie étaient présentées comme le cœur du show. Aujourd’hui, qui veut aller loin dans « Koh-Lanta » se prépare avec assiduité. « C’est obligatoire désormais de suivre une préparation », avoue Laurent Maistret. Les conditions délicates de « Koh-Lanta » forcent l’admiration des champions eux-mêmes. A commencer par le biathlète aux cinq titres olympiques Martin Fourcade : « Je trouve qu’on a des sportifs d’exception, qui arrivent vraiment à se transcender. Franchement, je suis admiratif des performances sportives, admiratif de l’exploit, ils prennent sur eux, sur la douleur. Nous, en tant que sportifs de haut niveau, je pense qu’on est des machines trop fragiles pour pouvoir performer à “Koh-Lanta” . »

