Les produits AOP et IGP wallons au coeur de la campagne "L'excellence est un art" (2)

Le beurre d'Ardenne et le fromage de Herve ont été les premiers produits labellisés d'Appellation d'Origine Protégée, en 1996, avant d'être rejoints par les vins des Côtes de Sambre et Meuse (2004), le Crémant de Wallonie (2008) et le vin mousseux de qualité de Wallonie (2008).

L'AOP garantit que les différentes étapes de production, transformation et élaboration du produit respectent "un cahier des charges rigoureux et se déroulent dans une zone géographique strictement définie", rappelle l'Apaq-W. L'IGP de son côté confirme l'ancrage territorial du produit pour lequel au moins une des étapes a lieu dans l'aire géographique d'origine.

La Wallonie compte par ailleurs six produits reconnus en tant qu'IGP: le jambon d'Ardenne (1996), le pâté gaumais (2001), le vin de Pays des Jardins de Wallonie (2004), la pomme de terre plate de Florenville (2015) ainsi que le saucisson d'Ardenne , le collier d'Ardenne et la pipe d'Ardenne (2017). L'escavèche de Chimay a rejoint la liste cette année.

La campagne, dont l'ambassadeur en Belgique est le chef Julien Lapraille, est portée par trois organisations: l'Apaq-W, le Consortium Prosciutto di Carpegna et le bureau national interprofessionnel du Pruneau d'Agen (BIP). Un produit dont les Belges sont les plus grands consommateurs, derrière les Français, a souligné Rosalinde Jaarsma, la secrétaire générale du BIP.

L'action est aussi un "signe de solidarité européenne" pour la "reconnaissance de la qualité" de ces produits, parfois trop peu connus, liés à un savoir-faire et à un terroir d'origine, pointe Philippe Mattart, directeur général de l'Apaq-W. "Les labels de qualité européens sont aussi synonymes de transparence et de traçabilité, critères de plus en plus importants aux yeux des consommateurs."

Pour Madeleine Hanssen, de la fromagerie familiale du Vieux Moulin, l'AOP "n'est pas une contrainte en plus". En effet, pour faire du fromage au lait cru, "il faut déjà du bon lait et une bonne hygiène", indique-t-elle tandis qu'elle guide ses visiteurs dans la ferme voisine de Philippe Mercenier et ses 80 vaches, qui produisent le lait qu'elle utilise pour son Herve AOP. "On se doit d'être transparents."