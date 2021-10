Premier dénombrement du sans-abrisme et de l'absence de chez soi à Namur

La Ville de Namur, le CPAS et le Relais Social Urbain Namurois et ses partenaires - la Fondation Roi Baudouin, l'UCLouvain et la KULeuven - réalisent ce dénombrement des personnes vivant dans la rue afin d'adapter structurellement l'approche du sans-abrisme.

"Nous ne disposons pas de chiffres sur le nombre de personnes sans-abri et sans chez-soi en Belgique. Or, des chiffres fiables, aussi bien sur la taille que sur les caractéristiques de ce public, sont indispensables pour pouvoir mener une politique efficace de lutte contre le sans-abrisme", explique le Relais Social Urbain Namurois.