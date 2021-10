Bright Brussels: entrez dans la lumière

Le cœur de la capitale s’illumine grâce aux installations lumineuses monumentales visibles jusqu’au 6 novembre dans les quartiers Royal et européen ainsi qu’au Cinquantenaire.

Fiat lux, que la lumière soit. Dix jours durant, la capitale est mise en lumière dans le cadre du festival Bright Brussels, 5e du nom, qui propose cette année seize installations artistiques à découvrir, dès le soleil couché, dans les quartiers Royal et européen. Mais aussi au Cinquantenaire où trône Cube3, une création originale signée par deux artistes bruxellois, « le principe est de matérialiser la lumière dans un grand cube de verre par le biais de fumée et de laser, comme une vitrine géante de l’intangible et de l’immatériel ».