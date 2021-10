Art Antwerp, du 16 au 19 décembre 2021

Les organisateurs des deux événements espèrent cette fois pouvoir accueillir le public à l’Antwerp Expo pour la première édition d’Art Antwerp qui se déroulera du 16 au 19 novembre. Plus petite qu’Art Brussels, Art Antwerp réunira une soixantaine de galeries d’art contemporain venant essentiellement de Belgique et des pays voisins. Anne Vierstraete, directrice générale et Nele Verhaeren, codirectrice, expliquent : « Il s’agit d’une foire à l’échelle réduite avec un fort ancrage national mais plusieurs galeries étrangères de renommée internationale ont également accepté l’invitation. Nous remarquons qu’il y a un besoin croissant de rencontres « face-to-face » dans les milieux de l’art et Art Antwerp propose le format idéal tout en garantissant une sécurité maximale. Art Antwerp sera hybride ; avec Artsy, nous assurerons également une offre en ligne plus qu’intéressante. Ce lancement d’une nouvelle foire représente un défi particulièrement excitant et nous sommes immensément heureux d’avoir l’opportunité de réunir notre fidèle communauté artistique avant la fin de cette année, et de la prochaine édition d’Art Brussels en 2022. » Infos : www.art-antwerp.com.

