Sommet international du Numérique à Namur du 2 au 5 novembre

Plus de 150 participants se réuniront dès le 2 novembre à Bruxelles pour des travaux préparatoires au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, avant de se retrouver le 4 novembre au Parlement de Wallonie à Namur pour une table-ronde composée de parlementaires, ministres et des maires, à l'occasion du Sommet international du numérique.

"Plus de vingt Etats et gouvernements francophones, plusieurs organisations internationales ainsi que les acteurs de la coopération décentralisée seront représentés à très haut niveau", a indiqué Frédéric Laloux , en charge des relations internationales de Namur à travers l'asbl NEW qu'il dirige.