Le nouvel album d’Ed Sheeran, tendre et entraînant

On a pu écouter en avant-première le nouvel album « = » disponible dès ce vendredi 29.

Après Coldplay le 15 octobre dernier et avant Adele et Orelsan (le 19 novembre tous les deux !) et Angèle (le 10 décembre), c’est ce vendredi au tour d’un autre poids lourd de la musique populaire de sortir son nouvel album : Ed Sheeran.