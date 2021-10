Andy Murray invité au Masters 1000 de Paris-Bercy

Andy Murray, 34 ans et 156e mondial, est déterminé à se refaire une place sur le circuit malgré une prothèse à la hanche droite posée en 2019.

Murray, 34 ans et 156e mondial, déterminé à se refaire une place sur le circuit malgré une prothèse à la hanche droite posée début 2019, n’a plus joué le tournoi parisien depuis sa victoire dans la salle de Bercy il y a cinq ans contre Isner.

Les Français Richard Gasquet (ATP 76), Pierre-Hugues Herbert (ATP 104) et Arthur Rinderknech (ATP 65) obtiennent également un billet pour le tableau principal. Hugo Gaston (ATP 107), qui s’était illustré à Roland-Garros en 2020, Lucas Pouille (ATP 153) et le jeune Luca Van Assche se voient eux offrir la possibilité de disputer les qualifications programmées samedi et dimanche.