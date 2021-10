Vacances d’automne: un demi-million de touristes d’un jour attendus à la mer

Entre 400.00 et 500.000 touristes d’un jour sont attendus à la côte belge durant les vacances d’automne, a estimé jeudi Westtoer, la société provinciale en charge du tourisme en Flandre-Occidentale. Les hôtels à la mer enregistrent également des taux d’occupation plutôt bons pour la Toussaint, tout comme les agences de location qui voient leurs réservations augmenter par rapport à 2019.

C’est surtout pour le premier long week-end du début des vacances que les hôtels de la côte constatent de nombreuses réservations en ligne, avec un taux d’occupation aux alentours des 75 %. Ce taux est légèrement inférieur à ceux constatés pour les derniers week-ends de septembre.

Par rapport à l’année dernière, les agences de location de maisons de vacances enregistrent une stabilisation ou une légère baisse du nombre de réservations. Toutefois, ce chiffre reste plus élevé qu’en 2019.

Plusieurs communes de la côte vont également organiser des activités d’Halloween. À Coxyde et Blankenberge, des parades seront organisées respectivement les 30 et 31 octobre. Par ailleurs, la Triennale de Beaufort 21 est toujours en cours, et ce jusqu’au 7 novembre.