Isabelle Wéry ressuscite Marianne Van Hirtum

Marianne Van Hirtum, vous connaissez ? Je vais vous l’avouer : j’ignorais totalement qui était cette poétesse et artiste plasticienne belge, née en 1925 à Namur et morte en 1988 à Paris. Elle fut pourtant du groupe des surréalistes d’André Breton et connut plusieurs expositions fort applaudies. Mais voilà, le temps, le souvenir, la mémoire, cela s’envole. Mais ses écrits restent. Ils ont été édités par Seghers, Gallimard et Rougerie. Et Mélanie Godin va en rééditer chez L’Arbre de Diane.