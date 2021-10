France: quatre acteurs de films pornos mis en examen pour viol

Quatre acteurs ont été mis en examen le 22 octobre pour « viol » lors de tournages, dont trois incarcérés, dans l’enquête à Paris sur la plateforme de vidéos pornographiques « French Bukkake », a-t-on appris jeudi de sources judiciaire et proche du dossier confirmant une information de BFMTV. La plateforme a été fermée sur réquisition judiciaire et présentait des vidéos mettant en scène une femme comme proie de nombreux hommes.

Toujours selon BFMTV, les gendarmes auraient identifié au mois une cinquantaine de victimes. Dans cette enquête, quatre personnes, dont les producteurs surnommés « Pascal OP », créateur du site, et « Mat Hadix », avaient été mises en examen notamment pour « viols », « proxénétisme » et « traite d’êtres humains » aggravés en octobre 2020. Parmi les acteurs interpellés, figurent ceux connus sous les pseudos de « Tonio Love » et « Eddy Blackone ». Ils auraient expliqué au juge d’instruction, sans le convaincre, qu’ils pensaient que les consentements des actrices avaient été obtenus avant les tournages.