Le patron de Volkswagen s'attend à devoir licencier au siège de l'entreprise

"Nous avons besoin d'être plus rapides dans le développement de nouveaux véhicules et dans la prise de décision", a-t-il déclaré. Selon lui, l'usine centrale de Volkswagen doit devenir plus productive.

"Pour y parvenir, il faudra certainement supprimer des emplois", a insisté M. Diess, faisant référence à des postes dans la production, le management et le développement. Ces dernières semaines, il y a eu des spéculations sur une suppression de 30.000 emplois, ce que n'a pas voulu commenter le patron de Volkswagen. "Ce n'est pas encore décidé."