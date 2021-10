Cristiano Ronaldo bientôt papa de jumeaux: «Nous avons hâte de vous rencontrer»

Cristiano Ronaldo et sa compagne Georgina Rodriguez attendent des jumeaux, a annoncé jeudi le couple sur Instagram. « Nous sommes heureux de pouvoir confirmer que nous attendons des jumeaux. Nos coeurs débordent d’amour. Nous avons hâte de vous rencontrer », a écrit le couple en-dessous d’une photo de l’échographie.

A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Le couple a déjà eu ensemble une petite fille de 3 ans, Alana Martina. Cristiano Ronaldo avait déjà trois enfants, via deux mères porteuses, avec Cristiano Junior (11 ans) et les jumeaux Mateo et Eva (4 ans).