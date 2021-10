L’Iris noir place Bruxelles sur la carte du polar

L’iris, c’est l’emblème de Bruxelles. Evident dès lors que ce festival consacré à la littérature noire s’en empare. D’abord, ça donne une belle image, avec ces taches de sang sur les pétales sombres de la fleur. Et puis ça fait référence au chef-d’œuvre de James Ellroy, Le dahlia noir. Tout profit pour attirer l’attention sur cet événement créé il y a trois ans par les éditeurs et auteurs Marc-Olivier Rinchart, Salvatore Minni et Jean-Pierre Verna. Première édition en 2019, deuxième, virtuelle, en 2020. Voici donc le troisième volume, ces samedi 30 et dimanche 31 aux Ecuries royales, à Bruxelles.