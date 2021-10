Céline Minard: un fourmillant et coloré retable d’images et d’idées

Céline Minard aime changer de monde. Ses précédents romans se passaient au Far West, au Moyen Age, en haute montagne, à Hong Kong. Elle est en perpétuel mouvement. Elle nous avait dit, il y a deux ans, à la sortie de Bacchantes : « Je ne suis pas un écrivain qui creuse toujours dans le même sillon, je préfère explorer divers univers. Les livres, je les vois comme des mondes, ou comme des habitats. Je construis une baraque ou un monde et puis je bouge et j’en construis une autre. » Cette fois-ci, ce sont plusieurs mondes qu’elle dessine, des mondes hypothétiques, des mondes futurs. On est en effet en pleine science-fiction. Sans quincaillerie technologique, sans cyborgs, vaisseaux spatiaux et extraterrestres, avec des chimères biologiques et poétiques qui forment l’avenir de l’espèce humaine.