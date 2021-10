Un championnat européen envisage de bannir systématiquement les supporters visiteurs des stades

Samedi, lors du match entre le Grasshopper et le FC Zurich (3-3), devant 15.700 supporters au stade de Letzigrund, que les deux clubs partagent, des fans du FC Zurich se sont introduits sur la piste d’athlétisme entourant le terrain pour venir lancer des fumigènes sur leurs homologues du Grasshopper.

«Les clubs et la SFL ne peuvent et ne veulent plus tolérer un tel état de fait, qui cause un immense préjudice au football suisse dans son ensemble, et examinent donc la faisabilité réglementaire de la fermeture des secteurs visiteurs», a affirmé la Ligue.