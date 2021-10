Les électriciens et électriciennes menacent de faire grève

Les syndicats ACV-CSC Metea, ABVV-Metal, MWB-FGTB et ACLVB estiment que les électriciens et électriciennes ont travaillé d'arrache-pied lors de la crise sanitaire, en assurant notamment les connexions internet et téléphoniques pour une clientèle qui faisait face au télétravail, et en aidant également à l'édification des zones Covid dans les hôpitaux ou des lignes de production de vaccins. La proposition patronale d'accorder au secteur une prime corona de 100 euros "en plus d'une maigre augmentation salariale de 0,4% et de quelques faibles primes pour compenser la perte de pouvoir d'achat" est dès lors considérée comme insuffisante.

"Les solutions proposées et la flexibilité que nous avons montrée de notre côté de la table des négociations se voient récompensées par une gifle", dénonce le front commun syndical. "Cet accord sectoriel doit être solidaire et faire preuve de respect, car c'est que méritent les travailleurs" et travailleuses.