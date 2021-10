Personnes disparues à Hal: l’homme est décédé, les enfants ont été secourus

Les deux enfants et l’homme sont tombés dans un étang.

Les circonstances de l’incident doivent encore être précisées, mais selon les premiers éléments, deux frères de 6 et 11 ans et originaires de Tubize, auraient sauté dans un étang pour récupérer un ballon.

Deux enfants et un homme étaient tombés dans un étang à Hal, jeudi. L’homme n’a pas pu être sauvé, les deux enfants ont par contre pu être sortis des eaux. L’un d’eux a néanmoins dû être réanimé, a indiqué en fin d’après-midi le parquet de Hal-Vilvorde.

« Le plus jeune a probablement sauté en premier, suivi par son frère », indique la porte-parole du parquet. « Un passant âgé de 44 ans a sauté, après avoir été alerté par des appels à l’aide d’autres jeunes. Un autre homme a pu extraire le passant et l’enfant de 11 ans. Le garçon est en hypothermie mais vivant, tandis que le premier homme est décédé. L’enfant de 6 ans a aussi pu être sorti de l’eau et est encore réanimé. »